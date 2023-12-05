"زراعة بورسعيد": وصول المساحات المنزرعة بمحصول البرسيم إلى 10500 فدان

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، وصول المساحات المنزرعة ب محصول البرسيم في الأراضي الزراعية بالمحافظة إلى 10500 فدان.

وأضاف وكيل عام مديرية الزراعة بالمحافظة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقدم المساحات يوماً تلو الآخر في أراضي شرق وجنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتاً إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتي لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية في بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضي الزراعية المخالفة والتي تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات في الفترة الأخيرة لخدمة أهالي المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.