راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

الإسماعيلية: السيد فلاح - محمد الأحمدى

قال القس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالاسماعيلية، إن مصر حققت انجازات فى شتى المجالات وحافظت على حفظ البلاد من العنف والشر على مو السنوات الماضية

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الكنيسة الإنجيلية عن المشاركة واجب وطنى إن واجب المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية من حق بلادنا التى تستحق مستقبل أفضل.

ونظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.