رئيس مدينة أشمون يتابع التجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية.. صور

المنوفية – محمود شاكر

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية بعدد من المقرات الانتخابية ومبيت قوات التأمين الخاصة بالعملية الانتخابية بمركز أشمون، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها ومتابعة رفع كفاءة المقار التى تم اختيارها لعقد الانتخابات بها.

ووجه رئيس مدينة أشمون بتوفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أى مشاكل أو معوقات، وذلك بحضور رمضان محمدى نائب رئيس المدينة، يسرى عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، والدكتور ماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد، أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، ومديرى المدارس المتواجد بها المقار الانتخابية بأشمون.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، والتى من المقرر إجراءها خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري والتأكد من جاهزية المقرات واللجان الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لنجاح العملية الانتخابية وظهور أشمون بالشكل اللائق بين جميع المراكز.

وخلال الجولة تابع النمر أعمال الانتهاء من تجهيز 94 مقراً انتخابيا وعدد 104 لجان فرعية وعدد 1 لجنة عامة بإجمالى عدد ناخبين 537 ألفا و459 ناخبا على مستوى مركز ومدينة أشمون، مشيراً إلى أنه تمت متابعة التجهيزات الخاصة للمقار الانتخابية وعمل الصيانة اللازمة للكهرباء، والتأكد من وجود وسيلة الإضاءة البديلة وتوفير المولدات حال انقطاع التيار الكهربائى أثناء عمليه الفرز والتأكيد على عدم وجود أى أعطال تعوق العملية الانتخابية، كما تمت متابعة التجهيزات الكامله لغرف المبيت الخاصة بأفراد التأمين من رجال القوات المسلحة وتم تكليف فرق ومجموعات عمل مجهزة بالتاب لمساعدة الناخبين فى معرفة اللجان الخاصة بهم أثناء الأدلاء بأصواتهم، كما تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة الطرق المؤدية إليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة استعداداً لانطلاق المارثون الإنتخابى.

وأكد النمر أنه تم عمل التجهيزات اللازمة والخاصة بغرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون، والتى تتواجد على مدار الـ24 ساعة يومياً لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوي أو بلاغات أو إستفسارات خاصة بالعملية الانتخابية وتخصيص أرقام تليفونات لغرفة العمليات لتلقي أي بلاغات أو شكاوي المواطنين وذلك علي الأرقام التالية 0483442012 -0483442016.



اثناء التفقد للمدارس



المتابعات



جانب من احد المقرات



جانب من المتابعات



متابعات المقرات (1)