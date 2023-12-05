خطة بريطانية جديدة لتقليص الهجرة.. و"كليفرلى": سنتخلص من مستغلى كرم ضيافتنا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، خطة لخفض مستويات الهجرة، والحد من إساءة استخدام نظام الهجرة في المملكة المتحدة ما سيحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في المعدلات الآخذة في الارتفاع.

وقال كليفرلي: "من الواضح أن صافي الهجرة لا يزال مرتفعا للغاية، ومن خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي، اكتسبنا السيطرة على من يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود لخفض هذه الأعداد حتى لا يتم تقويض العمال البريطانيين ووضع خدماتنا العامة تحت ضغط أقل".

وأضاف أن خطته الجديدة ستحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في صافي معدلات الهجرة، وتابع: "هذا يعني أن حوالى 300 إلف شخص جاءوا إلى المملكة المتحدة العام الماضى لن يتمكنوا من القيام بذلك".

وقال: "إنني أتخذ إجراءات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير فى مسارات تأشيرات العمل لدينا واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون للاستفادة من كرم ضيافتنا".

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ستعمل حزمة الإجراءات على إنهاء الأعداد الكبيرة من المعالين القادمين إلى المملكة المتحدة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب التي يجب أن يحصل عليها العمال الأجانب والبريطانيون أو الأشخاص المستقرون الذين يرعون أفراد أسرهم، ومعالجة الاستغلال عبر نظام الهجرة.

كما ستفرض الحكومة البريطانية إجراءات صارمة على تأشيرة الصحة والرعاية، والتي شهدت عددا كبيرا من التأشيرات الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية وأسرهم، من خلال منع العاملين في مجال الرعاية في الخارج من إحضار أسرهم إلى المملكة المتحدة.

وأضاف: "اعتبارا من الربيع المقبل، ستعمل الحكومة على زيادة الحد الأدني لدخل العمال الأجانب بنسبة 50% تقريبا من وضعه الحالي البالغ 26 ألفا و200 جنيه إسترليني إلى 38 ألفا و700 جنيه إسترليني؛ ما يشجع الشركات على النظر إلى المواهب البريطانية أولا والاستثمار في القوى العاملة لديها".