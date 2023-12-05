"حياة كريمة" تنظم مبادرة "انت الحياة" بقرية العمار الكبرى

القليوبية إبراهيم سالم

دشنت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، مبادرة "أنت الحياة" بقرية العمار الكبري بمركز طوخ، اليوم الثلاثاء، حيث تم العمل خلال المبادرة على 3 محاور رئيسية وهي "الأنشطة الرياضية، والقوافل الطبية، وأنشطة تدخلات مجتمعية".

وكشف مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية خلال تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مبادرة "أنت الحياة" التي تم تدشينها اليوم الثلاثاء، بقرية العمار الكبري بطوخ، تم الإعداد لها من خلال فريق المتطوعين لاستقبال المشاركين، موضحا أن المحاور الثلاثة التي تتضمنهم المبادرة تشمل تقديم جميع الخدمات بالمجان، ويتم تنظيمها بمدرسة نوى ومركز شباب نوى.

وتابع، أنه متوقع استفادة مباشرة بأكثر من 5 ألاف من أهالي وطلاب قرية نوى، بالإضافة إلي توافد أهالي الوحدة المحلية بالعمار الكبري والقرى التابعة لها، حيث تشمل مبادرة "أنت الحياة" عدد من المجاور الرئيسية أهمها محور الطبي من خلال قوافل طبية لعيادات الأسنان والباطنة والنساء والعظام وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

وأوضح، أن المبادرة شملت قوافل طبية، وجلسات توعوية، ومساعدات للغارمين والغارمات بعد عمل بحث اجتماعي لكل حالة، وأيضا تنظيم ملتقى للتوظيف بمشاركة عدد من الشركات في القطاع الخاص، وندوات عن التوعية ضد الإدمان والتعاطي، وأنشطة ترفيهية منها مسرح للأطفال وأنشطة ثقافية، ومكتب تأهيل، وأنشطة رياضية، وورش عمل حرفية، وامتحانات فورية للمتقدمين للحصول على شهادة محو الأمية.