حسن عبد العليم: التحالف الجديد لإنتاج الأمونيا الخضراء نقلة كبيرة لصناعة الأسمدة

كتب عبد الحليم سالم

تم تدشين تحالف بين شركات حكومية من بينها حلوان للاسمدة وأبوقير للأسمدة والأهلي كابيتال المالية لدراسة وتنفيذ مشروع انتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بـ1.2مليار دولار فى المرحلة الأولي.

وحول أهمية هذا التحالف كشف المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، عن تدشين مصنع جديد لتصنيع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة من خلال تحالف يضم شركة حلوان وأبو قير للأسمدة والأهلي كابيتال ، كبديل عن الأمونيا التقليدية، وذلك في ظل التوجه العالمى نحو تلك الصناعة وتحول مصر لمركز عالمى لتصنيع الهيدروجين الأخضر .

أضاف عبد العليم لـ" اليوم السابع" أن المصنع الجديد تمت المشاركة فيه بنسب متساوية تقريبا، ومن المنتظر البدء في إجراءات تدشينه خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه من المهم مواكبة التطور في الصناعة وتصنيع الأسمدة من وسائل، وخامات نظيفة تلبية للتغيرات العالمية، وبالتالي فان إعطاء البيئة الأولوية الأولى، هو الدور الأهم الفترة الحالية والمقبلة.

و‏أشاد عبد العليم بالتحالف ودوره في تدشين هذا المصنع بالإضافة إلى دراسة العديد من المصانع خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات :مما يعزز دعم نمو الاقتصاد المصري ودعم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.