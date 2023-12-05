جيش الاحتلال: قواتنا تطوق حاليا منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن جيش الاحتلال قال إن القوات الإسرائيلية تطوق حاليا منطقة خان يونس في جنوب غزة.

وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم.