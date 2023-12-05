جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة، والذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، محمد الباز مدير مكتب التأهيل، والدكتور هشام السيد منسق الهلال الأحمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص على إحياء الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة كل عام، وذلك للتأكيد على حقهم فى العيش والحلم بمستقبل أفضل والحياة فى مجتمع يرحب بوجودهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل، مؤكداً أن الطلاب ذوى الإعاقة لهم كل الحقوق ولديهم قدرات وملكات خاصة تجعلهم قادرين على التفوق والإبداع فى كل المجالات، موجهًا الشكر للطلاب من ذوى الإعاقة وذويهم الذين حرصوا على الوقوف بجانب أبنائهم وقدموا لهم كل أشكال الدعم والرعاية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن المركز يقدم خدمات الإتاحة الأكاديمية للطلاب ويقدم لهم الدورات التدريبية لاستخدام الحاسب الآلي، وينظم ورش العمل الفنية لتطوير قدراتهم المختلفة، مشيرًا إلى تعاون المركز مع الجهات المختلفة داخل الجامعة من أجل الوصول إلى تحقيق تكافؤ الفرص للطلاب من ذوي الإعاقة مع باقي طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور خالد عمران أنه لابد من التوعية وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين، وإظهار مدى حرص الجامعة على تهيئة الظروف المناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل النواحى، والاهتمام برعايتهم، حيث قامت الجامعة بتصميم المباني المناسبة، ودمجهم بصورة كاملة في مجتمع الجامعة، انطلاقا من مفهوم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة.

وقدم كل من الدكتور عماد الصوينع والدكتورة سلمى عبد المنعم، الشكر للدكتور حسان على الدعم اللا محدود سواء المادي أو المعنوي لخدمة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، موضحاً أنه يجرى تقديم كل الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة سواء الخدمات التعليمية والدراسية، والخدمات الثقافية، الترفيهية، والاجتماعية والرياضية وغيرها باعتبارهم فئة قادرة على العطاء وتحقيق التنمية.

حضر الاحتفال عدد كبير من طلاب مدارس التربية الخاصة ومشرفيهم ومديري مدارسهم، وطلاب المدرسة الفكرية ومدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة الأمل للصم، وعدد من الطلاب ذوي الاعاقات المختلفة بالجامعة، وقام بترجمة الحفل للغة الإشارة إيمان ضاحي، وقدمت الاحتفالية أمل البارودي مترجم لغة الاشارة، وقدم الطلاب الصم بالجامعة فقرات غنائية بلغة الإشارة، حيث أنشدت الطالبات الكفيفات عدة فقرات غنائية، تم عرض فيلم وثائقي عن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة.



أغنية لذوى الهمم



الحضور بإحتفالية ذوى الإعاقة



السلام الوطنى بإحتفال ذوى الهمم



المشاركات بإحتفالية ذوى الهمم



ترجمة للغة الإشارة



ذوى الهمم بمركز نور البصيرة



شعار ذوى الهمم



صورة تذكارية لذوى الهمم



طالب من ذوى الهمم يعزف



طالبات مركز نور البصيرة



طلاب بذوى الهمم