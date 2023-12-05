اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:33 ص
جامعة حلوان تطلق مجلة علمية جديدة لدعم النشر الدولى مجلة علمية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت الجامعة مجلة علمية جديدة متعددة التخصصات في مختلف المجالات العلمية، بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي،تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.
 
وقال الدكتور قنديل إن إطلاق هذه المجلة يأتي ضمن سعي الجامعة الدائم لدعم قطاع الدراسات العليا وتشجيع د أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر العلمي الدولي.
 
أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المجلة الجديدة ستصدر تحت مظلة دار نشر إلسيفير العالمية Elsevier "Digital commons ووفقاً لمعايير النشر الدولي.
 
وأشار إلى أن المجلة ستفتح المجال لنشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة كالطب والعلوم  والصيدلة والهندسة والتمريض وتكنولوجيا التعليم.
 
مؤكداً أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز تصنيف الجامعة، ورفع معامل تأثيرها على المستوى المحلي والإقليمي.
 
وللإطلاع على المجلة من هنــــــــا






جامعة حلوان

السيد قنديل

النشر العلمى

النشر الدولى



الموضوعات المتعلقة

جامعة حلوان تحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة "جامعات مصر" لذوى الهمم

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:01 م

جامعة حلوان تشارك فى قمة المناخ بالمنطقة الزرقاء

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:33 ص

استمرار فتح باب التسجيل فى مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" حتى 15 ديسمبر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:51 ص

طلاب هندسة المطرية بجامعة حلوان ينجحون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:05 م

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا لمديرى الحاضنات التكنولوجية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 11:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة