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تعليم القاهرة تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:17 م
تعليم القاهرة تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر ديسمبر، من خلال منصة التقدم الإلكترونى للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم

وأكد أيمن موسى، " مدير المديرية" على ضرورة  الإلتزام بالتعليمات الآتية:

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023) من خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg)  وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
 
- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.
 
- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.
 
 






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