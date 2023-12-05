تعليم الدقهلية ينظم مؤتمرا للتوعية بأهمية المشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء مؤتمر مديرية التربية والتعليم، للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطنى والمقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور حازم الألفى نقيب المعلمين بالدقهلية، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدد كبير من المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وممثلى مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وقال "المحافظ" أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدى وعى الشعب المصرى وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.

كما قال "مختار" أدعو جموع المعلمين بالدقهلية بتوعية الطلاب داخل المدراس بأهمية المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية في المستقبل، وغرس روح الانتماء لديهم وحب الوطن ليكون لدينا جيل واعي ومثقف بحقوقه وواجباته تجاه وطنه لأن الاوطان لا تبني الا بسواعد شبابها ووعيهم.

وتابع" مختار": "نسعي جميعاً لأن تكون الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، كما عاهدنها فى كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائماً تضرب أروع المثل فى المشاركة فى كافة الاستحقاقات لما لدى أبنائها من وعى كامل بأهمية المشاركة.