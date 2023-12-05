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تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:00 م
تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت المديريات التعليمية تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل: 
 
أولا : تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية.
 
- يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الاتى moe-register.emis.gov.eg) وعلى الطالب مراعاة الآتى:
 
-  قبل طباعة الاستمارة، يجب مراجعة وتدقيق بيانته من حيث الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد - الرقم القومى - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد باقى - مستجد - عنوان الطالب.
 
- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 64 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد (jpg) .
 
- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية ويفضل أن تكون الوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.
 
- تتكون الاستمارة الإلكترونية من 4 أوراق على النحو التالى.
 
الورقة الأولى: تحتوى على بطاقة تحقيق الشخصية - إخطار الطالب برقم الجلوس - الاحصاء)
 
الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى (2023/2022)
 
الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولى أمر الطالب بإنه لم يتقدم للامتحان
 
الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل
 
- يقوم الطالب بملء الفراغات الموجودة بالاستمارة الالكترونية بخط يده.






وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الايميل الموحد

استمارة الاعدادية

استماره الصف الثالث الاعدادي

استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

استمارة الشهادة الاعدادية 2024

رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

تسجيل استمارة الدخول للامتحانات

خطوات تسجيل استمارة الاعدادية لدخول الامتحانات

الحساب المدرسي الموحد

الحساب الموحد



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