تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت المديريات التعليمية تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية لطلبة الشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل:

أولا : تعليمات تحرير الاستمارة الإلكترونية.

- يقوم الطالب بتحرير الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الاتى moe-register.emis.gov.eg) وعلى الطالب مراعاة الآتى:

- قبل طباعة الاستمارة، يجب مراجعة وتدقيق بيانته من حيث الاسم رباعيا مطابقا لشهادة الميلاد - الرقم القومى - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد باقى - مستجد - عنوان الطالب.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 64 بكامل الوجه وتكون ذات خلفية بيضاء وامتداد (jpg) .

- يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الإلكترونية ويفضل أن تكون الوان حتى تكون صورة الطالب واضحة.

- تتكون الاستمارة الإلكترونية من 4 أوراق على النحو التالى.

الورقة الأولى: تحتوى على بطاقة تحقيق الشخصية - إخطار الطالب برقم الجلوس - الاحصاء)

الورقة الثانية: الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى (2023/2022)

الورقة الثالثة: بيانات عن سنوات الامتحانات السابقة - إقرار ولى أمر الطالب بإنه لم يتقدم للامتحان

الورقة الرابعة: تصديق خاص بطلبة المنازل

- يقوم الطالب بملء الفراغات الموجودة بالاستمارة الالكترونية بخط يده.