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تصريحات مهمة لوزير الدفاع والإنتاج الحربى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:48 م
تصريحات مهمة لوزير الدفاع والإنتاج الحربى.. إنفوجراف الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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أدلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالعديد من التصريحات المهمة خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023".
 
وزير الدفاع
وزير الدفاع
معرض ايديكس
معرض ايديكس
 
التعاون المشترك ضمانة حقيقية للتنمية والاستقرار والرخاء لكل الدول والشعوب المحبة للسلام
 
لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار
 
التصعيد العسكرى غير المحسوب هدفه تصفية القضية الفلسطينية
 
القوات المسلحة حارس وحامى للوطن ومحافظة على أمنه واستقراره
 
القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة
 
سعينا لامتلاك أحدث منظومات التحديث بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الوطن فى عالم يموج بالصراعات
 
نهدف إلى بناء مستقبل أفضل تجتمع فيه كل الثوابت لتزيدنا إصرارا على المضى قدما فى الدفاع عن مقدرات شعوبنا ضد المخاطر






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