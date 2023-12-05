تسليم 68 كشكا للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان فى تسليم 68 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة أسوان، وذلك من بداية عملها وحتى الآن، فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بأسوان وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة فى نمو الناتج القومى لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه، أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح، أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية .