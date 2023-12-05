تاون رايترز: استراتيجية وشكل جديد لشركة Eight Developments

في إطار استراتيجيتها الجديدة التي تعكس الابتكار والتميز، أعلنت شركة Eight Developments عن اسم وعلامة تجارية جديدين لتعرف الآن بـ Town Writers، ويأتي هذا التغيير برؤية جديدة تعكس منظور متطورة يهدف لتقديم أفضل تجربة لعملائها.

ومع النجاح الذي حققته "تاون رايترز" (إيت للتطوير العقاري سابقاً) في سوق العقارات المصري على مدار السنوات السابقة، فإن تغيير الاسم إلى تاون رايترز يأتي ليعكس فصلًا جديدًا في تاريخها. حيث تستهدف تاون راتيرز ضمن رؤيتها المستمرة على مدار السنوات الإهتمام بتطوير الإنسان قبل تطوير الوحدات السكنية، وهو ما يتمثل في تقديم حلول استثمارية ومعيشية مستدامة تساهم في مجابهة التضخم المستمر على العملاء، وتقديم مفهوم جديد للسكن والاستثمار العقاري.

وبذلك تحل تاون رايترز بشكل جديد واستراتيجية متطورة تعزز هذه الرؤية مع التحول الجديد وبذلك تضيف الابتكار والتميز إلى هويتها الجديدة.

وتعتبر "تاون رايترز" (إيت للتطوير العقاري سابقاً) من بين أهم مطوري العقارات في مصر، حيث تحمل خبرات طويلة امتدت لسنوات في سوق العقارات المصري.

ويأتي هذا التحول الناجح بعد الشراكة الاستراتيجية مع تحالف لكزياس (LXIAS). هذه الخطوة التي أدت إلى تجسيد شخصية جديدة للعلامة التجارية، حيث قال محمد عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لشركة "تاون رايترز"، أن الشراكة مع لكزياس تأتي بفلسفة جديدة تهدف إلى تطوير الاستراتيجية العامة بالإضافة إلي الاسم والعلامة التجارية، وأضاف: "تاون رايترز بشكلها الجديد تسطر العديد من قصص النجاح، وكل مشروع يمثل فصلًا جديدًا من رواية نجاحنا، ونسعى لتقديم تجربة فريدة لعملائنا في كل مشروع".

وقد أثبتت "تاون رايترز" خبرة وقدرة على الإنجاز في الساحة العقارية من خلال خمسة مشاريع في العاصمة الإدارية ومشروع في القاهرة الجديدة، حيث تجمع هذه المشاريع بين التصميم الابتكاري والتكنولوجيا الحديثة، مما أثرى السوق بخيارات متميزة ومختلفة.

وتستعد "تاون رايترز" للإعلان عن المشروع القادم مع بداية 2024، ومن خلال الرؤية الجديدة والاستراتيجية المهمة التي تتبناها تاون رايترز يمكن القول بأن الرغبة الحالية هي بداية فصل جديد من فصول قصة نجاحهم، بمثابة عهد جديد مليء بالاستعدادات والطموحات لتقديم صورة جديدة لسوق العقارات في مصر، حيث تبني الشركة روح الابتكار والتميز، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.