اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمشاركة مصرية.. انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:07 م
بمشاركة مصرية.. انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الخميس بالجزائر العاصمة، تحت شعار "الابتكار من أجل تنمية القارة الإفريقية"، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
 
وتشارك مصر في هذه النسخة، ممثلة في الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، بجانب أكثر من 35 وفدا رسميا إفريقيا، وعارضين من الدول الإفريقية.
 
وافتتح رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية ياسين المهدي وليد، وهي الوزارة المنظمة للحدث، وكذلك لفيف من الوزراء الأفارقة.
 
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإفريقي مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر التي انعقدت العام الماضي بالجزائر العاصمة.
 
كما يبحث - فضلا عن كونه منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا - إلى جمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة والعالم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة.






الجزائر

استثمار

المؤتمر الإفريقي

تنمية المشروعات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة