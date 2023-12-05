بمشاركة مصرية.. انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر

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انطلقت النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غد الخميس بالجزائر العاصمة، تحت شعار "الابتكار من أجل تنمية القارة الإفريقية"، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتشارك مصر في هذه النسخة، ممثلة في الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، بجانب أكثر من 35 وفدا رسميا إفريقيا، وعارضين من الدول الإفريقية.

وافتتح رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية ياسين المهدي وليد، وهي الوزارة المنظمة للحدث، وكذلك لفيف من الوزراء الأفارقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإفريقي مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر التي انعقدت العام الماضي بالجزائر العاصمة.

كما يبحث - فضلا عن كونه منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا - إلى جمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة والعالم؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة.