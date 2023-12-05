بالأرقام.. وحدات الإدارة المحلية تحظى بنصيب الأسد فى مخصصات العلاوات والمنح

كتبت نورا فخرى

يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة في قيمة المخصصات الموجهة لأجور الموظفين والبدلات النقدية والعينية، ويسجل المقدر من قيمة المزايا النقدية أعلى معدل زيادة بنسبة 170.1% لتبلغ 35 مليارا و969 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، نرصد المزايا النقدية التي تضم تحت لوائها "العلاوات والمنح" على النحو الأتى:

1 - خصص للجهاز الإدارى للدولة مبلغ وقدره 8 مليارات و825 مليون جنيه.

2- خصص لوحدات الإدارة المحلية مبلغ وقدرة 23 مليارا و372 مليون جنيه.

3 - خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدرة 3 مليارات و771 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.