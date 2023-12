انفجار ضخم يهز منزلا في ضواحي واشنطن حاول ضباط شرطة دخوله.. فيديو

فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، تحقيقا في انفجار منزل كان فيه ضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

وبحسب موقع روسبا اليوم، سمع دوي هائل في المنطقة، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينغتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينغتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل.

As police arrived to serve an arrest warrant at this house in Arlington, VA, the house exploded.

