اليوم الرابع لـCop28.. صندوق التكيف يحصل على 155 مليون دولار

كتبت منال العيسوي

تبدأ اليوم الثلاثاء فاعليات اليوم الخامس ل قمة المناخ بدبىCop28 والتى انطلقت الخميس 30 نوفمبر وتمتد حتى 12 ديسمبر الحالى ، حيث كانت أبرز نتائج اليوم الرابع 4 ديسمبر حصول صندوق التكيف على 155 مليون دولار أمريكي، وان المرأة أساس التغير فى مجتمعتها .

حصل صندوق التكيف على حوالي 155 مليون دولار أمريكي خلال المفاوضات، وأشاد الوزراء المشاركين فى الجلسة بعمل الصندوق، بالرغم من قلق المفاوضين بشأن مستقبله ، ففي المفاوضات المالية، تم طرح عدد من التساؤلات حول كيفية قيام صندوق التكيف بجمع أموال إضافية، حال إذا لم تتحقق حصته من عائدات آليات السوق الخاصة باتفاق باريس.

شهد أمس يوم المرأة و كان يوم المساواة بين الجنسين والتمويل، فرصة لمناقشة توسيع نطاق التمويل، للفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ، و الاجتماع لمناقشة عملية الانتقال العادلة التى تراعي النوع الاجتماعى ، وشدد الكثيرون على الآثار السلبية لتغير المناخ على النساء، ولكن كان الأهم من ذلك، هو وجود قناعات واضحة على أن المرأة هي أداة التغيير في مجتمعاتها وبلدانها.

وكان التخفيف محور اهتمام العديد من جلسات المفاوضات، حيث شملت هذه النهج السوقية وغير السوقية، وطموح التخفيف وبرنامج عمل التنفيذ، والانبعاثات الناجمة عن الطيران والشحن الدوليين. وكان التقدم في القضايا بطيئا .

وكانت إحدى قضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي تقديم الدعم إلى البلدان النامية لإعداد تقاريرها الوطنية بموجب اتفاق باريس، حيث تقدم جميع البلدان تقارير وطنية كجزء من إطار الشفافية المعزز. وبالنسبة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فكانت المهمة صعبة.

وأكد المشاركون أنه هناك حاجة إلى الدعم للمساعدة في تطوير العمليات لجمع مجموعة واسعة من المعلومات المطلوبة بموجب متطلبات إعداد التقارير الجديدة والإبلاغ عنها، وستدعم التقارير القوية فهم حجم الإجراءات والتأثيرات المناخية.