الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعلن تلقى تعهدات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار

رسالة دبي شعبان هدية





أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عن وصول قيمة التعهدات المالية لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف" التابعة لها اليوم إلى 4.05 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك هدفها الأساسي لمؤتمر الأطراف COP28 بأكثر من أربعة أضعاف.

تهدف منصة "إيتاف"، التي تم إنشاؤها عام 2021 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم المساهمات المحددة وطنياً في البلدان النامية، بالإضافة إلى تحقيق المنفعة للمجتمعات عبر تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة، ووضمان أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.

يأتي إعلان الوكالة عقب انضمام أربعة شركاء جدد إلى المنصة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم مليار دولار أمريكي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم مليار دولار أمريكي لمنصة "إيتاف"، وتعهد بنك "إتش إس سي بي" بتقديم 200 مليون دولار، بينما ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الضمانات ومنتجات تخفيف المخاطر للمشاريع التي ستمولها المنصة.