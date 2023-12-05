اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعلن تلقى تعهدات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:36 م
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعلن تلقى تعهدات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
رسالة دبي شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شعبان هدية
 

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عن وصول قيمة التعهدات المالية لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة "إيتاف" التابعة لها اليوم إلى 4.05 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك هدفها الأساسي لمؤتمر الأطراف COP28 بأكثر من أربعة أضعاف.

تهدف منصة "إيتاف"، التي تم إنشاؤها عام 2021 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم المساهمات المحددة وطنياً في البلدان النامية، بالإضافة إلى تحقيق المنفعة للمجتمعات عبر تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة، ووضمان أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.

يأتي إعلان الوكالة عقب انضمام أربعة شركاء جدد إلى المنصة.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم مليار دولار أمريكي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم مليار دولار أمريكي لمنصة "إيتاف"، وتعهد بنك "إتش إس سي بي" بتقديم 200 مليون دولار، بينما ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) الضمانات ومنتجات تخفيف المخاطر للمشاريع التي ستمولها المنصة.







الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

آيرينا

الطاقة المتجددة

أوبك

COP28




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة