المصرية للاتصالات: جارى استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال فترة وجيزة

كتبت -هبة السيد

كشفت مصادر ب الشركة المصرية للاتصالات ،أنه جارى تكثيف العمل لاستعادة خدمة الانترنت بالكامل خلال فترة وجيزة وذلك بعد انقطاعها فى بعض مناطق فى بعض محافظات الجمهورية اليوم.

وأكدت المصادر، أنه تم رصد العطل الفنى فور وقوعه والتعامل معه فورا لحل مشكلة الانقطاع نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.