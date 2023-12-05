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المصرية للاتصالات: جارى استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال فترة وجيزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:45 م
المصرية للاتصالات: جارى استعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل خلال فترة وجيزة أرشيفية ــ المصرية للاتصالات
كتبت -هبة السيد

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كشفت  مصادر بالشركة المصرية للاتصالات،أنه جارى تكثيف العمل لاستعادة خدمة الانترنت بالكامل خلال فترة وجيزة  وذلك بعد انقطاعها فى بعض مناطق فى بعض محافظات الجمهورية اليوم.
 
وأكدت المصادر، أنه تم رصد العطل الفنى فور وقوعه والتعامل معه فورا لحل مشكلة الانقطاع نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.
 
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت اليوم عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.
 
 






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