المتحدث باسم يونيسف: يجب أن يتوقف قصف الاحتلال الإسرائيلى على أطفال غزة

كتب محمد عبد المجيد

قال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف، الوضع بالنسبة للأطفال في قطاع غزة أصبح مأساوي، مشيرا إلى نزوح ملايين الأشخاص من القطاع، مطالبا بأنه يجب أن يتوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورا.

وأضاف المتحدث باسم اليونيسف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على كافة الأطراف احترام القانون الدولي، وأن يتم وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، مؤكدا على أنه يجب على الأطراف التي لديها نفوذ العمل على وقف الحرب في غزة وإنقاذ أطفال فلسطين وأن تنتهي معاناتهم.