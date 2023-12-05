اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للمرأة" يطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:38 م
"القومى للمرأة" يطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار جهود المجلس القومي للمرأة ، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثه على الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أطلق المجلس حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات بأداء صوتى للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق والإعلامية نشوى الحوفى.
 
وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشر فيديوهات  على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.
 
وتستعرض  الحملة مجموعة من الرسائل الهامة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك حق دستورى وواجب وطنى لاستكمال مسيرة تنمية الوطن.
 
 






القومى للمراة

على جمعه

المجلس القومى للمرأة

الشيخ على جمعه

الانتخابات الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة