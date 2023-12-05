"القومى للمرأة" يطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كتب محمود راغب

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة ، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثه على الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية 2024، أطلق المجلس حملة إعلامية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات بأداء صوتى للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق والإعلامية نشوى الحوفى.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وتستعرض الحملة مجموعة من الرسائل الهامة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك حق دستورى وواجب وطنى لاستكمال مسيرة تنمية الوطن.