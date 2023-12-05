العاهل الأردنى يطالب برفض أى محاولة إسرائيلية لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين

قال العاهل الإردنى الملك عبد الله الثانى، قبل قليل، إنه على العالم أن يرفض أى محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين قسرا فى غزة أو خارجها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
العاهل الأردنى يطالب برفض أى محاولة إسرائيلية لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيينالثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:39 م
العاهل الإردنى الملك عبد الله الثانى
كتب محمد عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة