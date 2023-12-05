اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:48 م
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العاهل الأردنى يطالب برفض أى محاولة إسرائيلية لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:39 م
العاهل الأردنى يطالب برفض أى محاولة إسرائيلية لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين العاهل الإردنى الملك عبد الله الثانى
كتب محمد عبد المجيد

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قال العاهل الإردنى الملك عبد الله الثانى، قبل قليل، إنه على العالم أن يرفض أى محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين قسرا فى غزة أو خارجها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 






الاردن

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القاهرة الاخبارية




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