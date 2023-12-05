العاهل الأردنى يطالب برفض أى محاولة إسرائيلية لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين

كتب محمد عبد المجيد

قال العاهل الإردنى الملك عبد الله الثانى، قبل قليل، إنه على العالم أن يرفض أى محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف لطرد الفلسطينيين قسرا فى غزة أو خارجها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.