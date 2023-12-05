اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تعرب عن استعداها للتعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:00 م
الصين تعرب عن استعداها للتعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف
وكالات

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أعلن وزير الأمن العام الصيني، وانغ شياو هونغ، خلال اجتماع مع وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقال وانغ شياو هونغ خلال اجتماعه مع الوزير الروسي في بكين: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي مجال الأمن السيبراني، وفي مجال مكافحة تهريب المخدرات".

وأكد أن الصين مستعدة أيضا لمواصلة تعزيز الأمن والاستقرار العالميين مع روسيا.

وأشار إلى أن العلاقات الروسية-الصينية تحافظ على تنمية سليمة ومستقرة في ظل التوجيه الاستراتيجي من رئيسي البلدين.

ومن جانبه، أعرب كولوكولتسيف عن استعداد روسيا لتعميق التبادلات والتعاون على المستوى الثنائي من أجل صون أمن واستقرار البلدين.

 







الصين

روسيا

مكافحة الجريمة العابرة للحدود

الجريمة العابرة للحدود




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