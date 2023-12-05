الصحة الفلسطينية: 43 شهيدا وصلوا مستشفى ناصر بخان يونس اليوم

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 43 شهيدا إلى مستشفى ناصر بخان يونس.، فيما أعلنت فصائل فلسطينية، قصف آلية عسكرية إسرائيلية بمحور التقدم شرق غزة، عن القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن 98 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت غزة أمس، مشيرًا إلى تواصل الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

كشف مراسل القناة من أمام معبر رفح، عن وصول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بوجود 150 شاحنة مساعدات مجهزة تنتظر الإذن بالدخول إلى الأراضى الفلسطينية.

أوضح أن شاحنتا وقود تحملان أكثر من 60 ألف لتر سولار دخلتا غزة، مؤكدا وصول نحو 150 من حاملى الجنسيات المزدوجة من غزة إلى رفح، فضلا عن استقبال 3 مصابين من غزة لنقلهم للعلاج في مصر.