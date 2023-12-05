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الصحة الفلسطينية: 108شهداء وعشرات المصابين فى مستشفى كمال عدوان

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:32 ص
الصحة الفلسطينية: 108شهداء وعشرات المصابين فى مستشفى كمال عدوان اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 108 شهيدا وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان، مؤكدة عدم إمكانية إجراء أى عمليات بمستشفى كمال عدوان، حيث يحاصر الاحتلال المستشفى بالدبابات.، رغم وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى.

 

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس.

 

أشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن نحو 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة.، عن القاهرة الإخبارية.

 

وقالت مراسلة القناة، إن آليات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت في جنوب قطاع غزة.

 

 







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