الرئيس بايدن يعرب عن حزنه لفقدان 8 أفراد من عناصر الخدمة الجوية الأمريكية

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عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن حزنه لفقدان 8 أشخاص من أفراد الخدمة الأمريكية إثر تحطم طائرتهم قبالة سواحل اليابان الأسبوع الماضي خلال مهمة تدريبية روتينية.

وأضاف بايدن - في بيان صادر عن البيت الأبيض نُشر على موقعه اليوم - أنه "منذ ذلك الحين، ركزنا جهودنا على البحث والإنقاذ، والذي انتهى اليوم بعد جهد مكثف دام أسبوعًا"، مشددًا على أن "أعضاء خدمتنا وعائلاتهم هم العمود الفقري لأمتنا، ونحن مدينون لهم بكل شيء".

واختتم بايدن بالقول: "أنا وجيل نصلي من أجل العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث المروع، كما نعرب عن امتناننا لحكومة اليابان لمساعدتها في جهود البحث والإنقاذ وجهود الإنعاش المستمرة. إن أمتنا بأكملها تنعي هذه الخسارة المأساوية".

وكانت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "أوسبري" قد تحطمت، يوم الأربعاء الماضي، بالقرب من سواحل اليابان، حيث أوضحت آنذاك ناطقة باسم خفر السواحل اليابانيين: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (بالتوقيت المحلي) تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما"، مضيفة: "أُبلغنا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة".