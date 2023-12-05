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ويستعرضان توسيع التعاون فى الطاقة..

الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:00 ص
الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية لقاء الرئيس السيسي نظيره القبرصى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث شهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.
 
واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
 

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