وقال قائد الفرقة 47 بالجيش الصومالي أحمد محمد نور الذي قاد العملية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية- إن القوات المسلحة الصومالية تمكنت من تدمير مواقع لجمع الإتاوات تابعة لمليشيات "الشباب" الإرهابية بين منطقتي مودو مودو ودينوناي التابعتين لمحافظة باي.



وفي سياق متصل، قُتل 10 عناصر من مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مدينة "عيل طيري" التابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد.