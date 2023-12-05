اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:54 م
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التحالف الوطنى ينظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى بالغربية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:23 م
التحالف الوطنى ينظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى بالغربية جانب من الحملة
الغربية محمد طارق

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نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع جمعية الاورمان، عضو التحالف، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر، حملة التبرع بالدم بمحافظة الغربية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

انطلقت الحملة صباح اليوم بميدان المحطة عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، حيث شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة الغربية، للأشقاء الفلسطنيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات، مشيراً غلى أن الحملة ستستمر لمدة 3 أيام وذلك للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.  
 
وأكد  محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.






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