الاستحقاقات الرئاسية من الاستفتاء إلى التعددية.. عدد خاص عن انتخابات مصر

تحت عنوان "الاستحقاقات الرئاسية من الاستفتاء إلى التعددية.. انتخابات مصر"، تخصص اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا، ملفا خاصا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التى انتهى تصويت المصريين في الخارج، ويبدأ تصويت الداخل الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام من 10 لـ 12 ديسمبر.

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