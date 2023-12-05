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الاستحقاقات الرئاسية من الاستفتاء إلى التعددية.. عدد خاص عن انتخابات مصر

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:59 م
الاستحقاقات الرئاسية من الاستفتاء إلى التعددية.. عدد خاص عن انتخابات مصر اليوم السابع

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تحت عنوان "الاستحقاقات الرئاسية من الاستفتاء إلى التعددية.. انتخابات مصر"، تخصص اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا، ملفا خاصا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التى انتهى تصويت المصريين في الخارج، ويبدأ تصويت الداخل الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام من 10 لـ 12 ديسمبر.

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انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الرئيس السيسى

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