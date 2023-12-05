الإعدام لعامل قتل عاطلا بسكين بسبب خلافات بينهما بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام علي أثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة استقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15934 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3973 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أنه في 28 / 12 / 2021، أن المتهم "محمودا.أ.ف"، 27 سنة، عامل، مقيم المرج القاهرة، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أحمد عبد الباري أحمد" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيضا "سكين" وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحاً أبيض ( سكين) بغير مسوغ قانوني.

وأكد شقيق المجني عليه، "كريم أحمد عبد الباري" أحمد 21 سنة - طالب - أنه أثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على أثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها باستلال سلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث اصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم ، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه باستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط وإحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي اقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده.