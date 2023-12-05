اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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داخل السوق التجاري بمحطة مصر..

افتتاح مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:49 م
افتتاح مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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افتتح الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، مقرًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالسوق التجاري بمحطة مصر، حيث يشارك به عدة جهات حكومية وخاصة لعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر والدواجن والبيض والزيوت والمكرونات والألبان والدقيق.
 
يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط.
 
عقب ذلك تفقد نائب المحافظ عددًا من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.






الاسكندرية

اسعار السلع

السوق الحضارى

محطة مصر




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