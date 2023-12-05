اعرف لجان الوافدين من خارج محافظة الشرقية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، عن توفير 10 لجان انتخابية، للوافدين من خارج المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فيها، وذلك في "الزقازيق، العاشر من رمضان، بلبيس، الصالحية الجديدة، فاقوس"، من إجمالي 1016 لجنة فرعية موزعة علي مستوي المحافظة.

وهم علي النحو التالي: في مدينة الزقازيق "مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية في ميدان الزراعة، مدرسة الشهيد أحمد وحيد التجريبية بنين بمنطقة فيلات الجامعة"، وفي مدينة العاشر من رمضان ثلاث لجان "مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5، والمدرسة الثانوية بنين المجاورة 38، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات المجاورة 65"، وفي مركز بلبيس المدرسة الإعدادية بقرية السلام، ومدرسة الشعب الإبتدائية بقرية بساتين الإسماعيلية" وفي فاقوس لجنة مدرسة النصر الابتدائية بقرية الصالحية القديمة، وفي الصالحية الجديدة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بالمجاورة 4، ومدرسة الشاملة للتعليم الأساسي مجاورة 11.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.