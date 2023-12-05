اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والطماطم بـ11 جنيها

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والطماطم بـ11 جنيها خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا اليوم الثلاثاء  :

-الطماطم بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ22 جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ20جنيها.

-‏‎البصل الأحمر بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ15جنيها.

بطاطا بـ10 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ11.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ15 جنيها.

-جوافة بـ21 جنيها.

يوسفى بلدى 13.5 جنيه 

-الموز البلدى بـ18 جنيها.

 







أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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