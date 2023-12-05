ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل على غزة والضفة لـ16060 شهيدا

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أعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 16060 مواطنا فلسطينيا استشهدوا بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ60 على التوالى.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن نحو 15.800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنا.

وأوضحت أن نحو 40 ألف مواطن جرحوا خلال العدوان، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال (أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف امرأة)، فيما 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة، رغم من أن بعضها استأنف عملياته جزئيًا بعد وصول الوقود، أى أن جميع المرضى بما فيهم مرضى غسيل الكلى والسيدات الحوامل والأطفال في شامل غزة لا يوجد لديهم أي مكان لتلقي العلاج.