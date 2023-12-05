اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع ممثلى البترول والكهرباء ووزيرة البيئة لتشجيع استثمارات تحويل المخلفات لطاقة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:44 م
اجتماع ممثلى البترول والكهرباء ووزيرة البيئة لتشجيع استثمارات تحويل المخلفات لطاقة جانب من الاجتماع
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال تعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة الواردة بالقرار رقم 41 لسنه 2019 الصادر من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإجتماع استعرض كافة المؤشرات الأولية الخاصة بتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة، كما تناول مسئوليات الجهات المشاركة فى تحديد التعريفة المقترحة، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
 
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية على أن يتم عمل دراسة لتحديد تلك الإجراءات اللازمة والإنتهاء منها فى غضون 10 أيام تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
 
جدير بالذكر أن المادة 25 من القانون 202 لسنة 2020 تنص على أن وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هي الجهات المنوط بها الدراسات لتحديد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
 
 






البيئة

المناخ

الطاقة

الطاقة الجديدة

الطاقة المتجددة

المخلفات

الاستثمار فى البيئة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة