اتحاد العمال: 27 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام ل نقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن غرفة العمليات المركزية للاتحاد لمتابعة التصويت بالانتخابات الرئاسية، قد بدأت أعمالها، حيث تمارس مهامها على مدار الـ24 ساعة خلال هذه الأيام للتواصل مع النقابات العامة البالغ عددها 27 نقابة، واللجان النقابية لكل منهم، لحشد العمال فى كل القطاعات للمشاركة فى التصويت بالانتخابات خلال الثلاثة أيام 10، 11، و12 ديسمبر الجارى.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاتحاد شكل أيضا 27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات لتسهيل التواصل مع النقابات خلال أيام التصويت بالانتخابات، مشيرا إلى أن غرف العمليات ستتابع معدلات التصويت بين عمال كل نقابة لحث العمال على التصويت بكثافة خلال أيام الاقتراع، للتأكيد على الدور الوطنى للعمال فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترات الصعبة، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الانجازات التى حققها فى كافة القطاعات، مؤكدا أن كل غرف العمليات مستمرة فى أعمالها طوال أيام الانتخابات لمدة 24 ساعة.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.