إعلام القاهرة توفر خدمة" اعرف لجنتك الانتخابية".. وإقبال كبير من الطلاب

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة نظمت ندوة طلابية أمس الاثنين، تحت عنوان تحت عنوان "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" بحضور الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق والدكتور محمود يوسف والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية والدكتورة ثريا البدوى رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وبدأت فعاليات الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ورحبت الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية بضيوف الكلية والكاتبة الصحفية علا الشافعى لحضورها فعاليات الندوة وأساتذة وطلاب الكلية المشاركين فى الحضور.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن حب الوطن يتطلب المشاركة والفاعلية ويجب أن تكون على قدر المسئولية ليس بشكل فردى ولكن ككيانات ومؤسسات ويجب أن تكون الكلية على قدر المسئولية فى المشاركة فى الانتخابات.

ومن جانبها، قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع" إن الظرف السياسى يحكم فى هذه الفترة وما يحدث حول مصر فى ليبيا وغزة والسودان يجعلنا أمام مسئولية تاريخية أن نكون على قلب رجل واحد، ويجب الاصطفاف خلف الوطن.

وأضافت رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال كلمتها بالندوة: "أهم شيء فى هذه المرحلة المشاركة والاصطفاف حول الوطن والمشاركة بإيجابية"، متابعة: "الانتخابات ممارسة للحق الدستورى ويجب أن يكون لدينا وعى بما يدور حولنا من أحداث فى المنطقة، وما يحدث بالدلائل والوقائع ودفع الفلسطنيين للتوجه نحو مصر يؤكد أن هناك مؤامرة ضد مصر."

وشددت رئيس تحرير اليوم السابع، على أهمية الوعى بالدولة وحمايتها من أى مخطط ضد مصر، وما حدث مؤخرا كشف ازدواجية المعايير المرعبة لحقوق الإنسان، وما يحدث من كبريات الدول الديمقراطية يكشف عن الوجه القبيح للازدواجية فى المعايير، كونه يغض الطرف ضد المجازر التى تشهدها غزة.

فيما أكدت أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، مضيفة: "يجب أن تشاركوا فى صناعة الوعى.. وعلى الطلاب دارسى الإعلام الوعى بالخبر الصحيح والآخر المفبرك، لأن الدراسات تؤكد أن 70% من الأخبار المتداولة بمنصات التواصل تكون غير صحيحة".

أطلقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، مبادرة لطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتصوير الانتخابات الرئاسية من أمام اللجان وإرسال التقارير للجريدة لنشرها على الموقع الإلكترونى خلال أيام الاقتراع والتصويت.

وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إنه سيتم استضافة مجموعات طلابية بمقر الجريدة خلال فترة الانتخابات للوقوف على متابعة الأخبار داخل صالة التحرير فى إطار اهتمام مؤسسة اليوم السابع بتأهيل طلاب كليات الإعلام ودعمهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جانبها توجهت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالشكر إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على المبادرة ودعمها لكلية الإعلام، على أن تتولى الكلية التنسيق فى ترشيح الطلاب من مختلف الأقسام للمشاركة فى أعمال التغطية خلال الانتخابات.