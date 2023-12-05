إعلام إسرائيلي: حراسة نتنياهو فتشوا أغراض رئيس الأركان لدى دخوله مجلس الحرب

كتب محمد شرقاوى

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن أفراد حراسة نتنياهو طلبوا تفتيش أغراض رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسى هاليفي، بحثا عن جهاز تسجيل لدى دخوله مجلس الحرب، نقلا عن القاهرة الإخبارية، وأعرب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسى هاليفي عن غضبه واستيائه من الحادث.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.