إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التعدى بالضرب على آخرين فى دار السلام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة التعدى بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما فى الشارع بسبب خلافات بينهما.

جاء ذلك عقب رصد منشور بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثاً لها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة دارالسلام بلاغا من "طالبة، عامل "مصابان بجروح فى أماكن متفرقة من الجسم " مقيمان بدائرة القسم) وأكدا تضررهما من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.