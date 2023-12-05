أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 وعيار 21 يسجل 2790 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام، في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2022 دولار للاوقية.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها.

سوق الذهب يترقب حدث مهم

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر يوم الجمعة القادمة تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر، مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 185ألف وظيفة بعد القراءة السابقة بقيمة 150 ألف وظيفة.

تقرير الوظائف يعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في تقييم أوضاع الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ قرار السياسة النقدية خلال اجتماع البنك خلال الأسبوع القادم، ومن شأن هذا التقرير التأثير على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.