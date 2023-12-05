أستاذ عيون: إطالة النظر فى الهاتف والكمبيوتر يصيب العين بالجفاف الشديد

كتبت مروة محمود الياس

النظر فى الهاتف أصبح سمة العصر، الأجهزة سيطرت على حياتنا بشدة، أصبح الهاتف والكمبيوتر، وأجهزة اللاب توب والآيباد وغيرها سبب كبير فى أغلب مشكلات العيون ، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد كريم أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العينى جامعة القاهرة، وعضو الجمعية الأمريكية لطب العيون، حديثه موضحا أن النظر مطولا والتركيز الشديد فى تلك الأجهزة وأيضا التركيز فى القراءة بشكل عام كلها سبب لمشكلات كثيرة تصيب العينين.

وتابع أستاذ العيون حديثه، موضحا أن التركيز الزائد عن الحد فى تلك الأجهزة يتسبب فى قلة " رمش" العين، وهى حركة تلقائية تساعد على تعزيز عمل العين وتمنع جفافها وتساعد على تنشيط الدموع، مما يحمى العين من المشكلات المرضية، ولكن مع النظر بإفراط وتركيز فى الشاشات الإلكترونية أو القراءة، تقل نسبة "الرمش" تلقائيا وتقل تكرارها مما يجعل العين معرضة للعديد من الأعراض المرضية.

ومن أبرز هذه الأعراض وأشهرها على الاطلاق - حسب دكتور محمد- الألم الذى يظهر فى العين، وجع شديد إذا ما وضعت يديك عليها، وعند غلقها، كذلك يعانى الشخص من الجفاف الشديد بالعينين وتختلف درجته من شخص إلى آخر وفقا للحالة، فضلا عن أن عضلات العين تصبح مستهلكة بشدة، وتجف الدموع تدريجيا ، وهى المسئولة عن ترطيب العين، فضلا عن بدء عيوب البصر فى الظهور تدريجيا، فتجد الشكوى الشائعة من المريض بإنه لايرى جيدا أو إن بصره قد ضعف.

وينصح أستاذ العيون بضرورة اللجوء للطبيب المختص عند المعاناة من أيا من هذه الأعراض السالفة الذكر، فضلا عن تحديد مدة من الوقت قليلة نسبيا مقسمة على مدار اليوم للنظر مطولا فى الأجهزة الإلكترونية والهاتف حتى لا تسبب مشكلات مرضية للعين.