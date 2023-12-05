أسباب مفيدة لصحتك تجعلك تتناول البصل الأخضر فى الشتاء.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

تناول الخضراوات بشكل عام له العديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، ومن ضمنها البصل الأخضر فهو كنز من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وخاصة خلال فصل الشتاء، فماذا يحدث في للجسم عند إدراج البصل الأخضر في النظام الغذائى؟ إليك كل ما تريد معرفته عن فوائده الصحية، وفقًا للتقرير المنشوربموقع timesofindia.

فوائد تناول البصل الأخضر فى الشتاء - تقوية الجهاز المناعي يحتوي البصل الأخضر علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء كنزلات البرد والأنفلونزا.

- تقوية الجهاز الهضمي لأن البصل الأخضر يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعله خيارا غذائي رائع للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي، ولذا عليك تناوله بإستمرار.

- التخلص من الوزن الزائد البصل الأخضر منخفض السعرات الحرارية، ولذا تناوله عند غتباعك لحميات غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد خيارا رائع ويحميك من السمنة وزيادة الوزن.

- مضاد للبكتيريا يحتوي البصل الأخضر علي مضادات البكتيريا، ولذا تناوله خلال فصل الشتاء يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المرتبطة بهذا الفصل.