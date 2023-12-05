أسباب مفيدة لصحتك تجعلك تتناول البصل الأخضر فى الشتاء.. اعرفها

تناول الخضراوات بشكل عام له العديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، ومن ضمنها البصل الأخضر فهو كنز من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وخاصة خلال فصل الشتاء، فماذا يحدث في للجسم عند إدراج البصل الأخضر في النظام الغذائى؟ إليك كل ما تريد معرفته عن فوائده الصحية، وفقًا للتقرير المنشوربموقع timesofindia.
أسباب مفيدة لصحتك تجعلك تتناول البصل الأخضر فى الشتاء.. اعرفهاالثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:00 ص
البصل الأخضر- أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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