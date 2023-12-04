وظائف المترو.. تعرف على الشروط والمحطات المطلوب العمل بها

كتب سيد الخلفاوى

يستعد الخط الثالث للمترو لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة، وتم إتاحة فرص عمل بالمحطات الجديدة، حيث تم الإعلان عن حاجة المحطات الجديدة لأفراد أمن إدارى.. وفى النقاط التالية نرصد أهم التفاصيل..

ـ المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "

ـ مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.

تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".

ـ الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الأسبوع 10 ساعات يوميا.

ـ يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".

ـ من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .

ـ مهام الوظيفة: تنظيم الحركة على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة