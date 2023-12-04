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وظائف المترو.. تعرف على الشروط والمحطات المطلوب العمل بها

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:00 ص
وظائف المترو.. تعرف على الشروط والمحطات المطلوب العمل بها محطة مترو الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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يستعد الخط الثالث للمترو لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة، وتم إتاحة فرص عمل بالمحطات الجديدة، حيث تم الإعلان عن حاجة المحطات الجديدة لأفراد أمن إدارى.. وفى النقاط التالية نرصد أهم التفاصيل..
 
ـ المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج "
 
ـ مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.
 
تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية ".
 
ـ الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الأسبوع 10 ساعات يوميا.
 
ـ يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".
 
ـ من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .
 
ـ مهام الوظيفة: تنظيم الحركة على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة
 
 






المترو

فرصة عمل

مترو الانفاق

محطات المترو الجديدة

اليوم السابع بلس



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