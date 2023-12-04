وزير الأوقاف: افتتاح 11 ألفا و405 مساجد بـ15.5 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

كتب ـ لؤى على

كشف الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، عن افتتاح (1150) مسجدًا عام 2023م، وحصول (317) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ) بإجمالي افتتاح (11405) مساجد بتكلفة 15.5 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي، وصرف (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، إصدار (64) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، وليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها ونشرها إلى (465) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

وأضاف خلال لقائه بعدد من الإعلاميين، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه تم إهداء (7136) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في مجال الخطاب الديني وإطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وعقد (18) صالونًا ومعسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والمعلمين والمعلمات والطلاب الوافدين والطالبات الوافدات والإداريين.

وتابع: أنه تم علاج (405) حالات من قوائم الانتظار بمستشفى الدعاة، بالإضافة الي أكثر من 2 مليار و450 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف عام 2023م