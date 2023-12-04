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وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل فى المحافظات

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 12:34 م
وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل فى المحافظات وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتضمن :- 
 
المرحلة الأولى تضم :- بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر .
 
المرحلة الثانية :- قنا ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء. 
 
المرحلة الثالثة :- الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.
 
المرحلة الرابعة :- أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف. 
 
المرحلة الخامسة :- الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية.
 
المرحلة السادسة :- القاهرة والجيزة والقليوبية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان وفقا لكتاب حكاية وطن أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة بلغ 51.2 مليار جنيه.
 
 






وزارة الصحة

حكاية وطن

التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

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