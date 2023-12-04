وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل فى المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتضمن :-
المرحلة الأولى تضم :- بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وأسوان والأقصر .
المرحلة الثانية :- قنا ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء.
المرحلة الثالثة :- الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.
المرحلة الرابعة :- أسيوط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف.
المرحلة الخامسة :- الدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية.
المرحلة السادسة :- القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان وفقا لكتاب حكاية وطن أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة بلغ 51.2 مليار جنيه.
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