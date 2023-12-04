وزارة الصحة: الفيروس المخلوى ليس خطيرا ولدينا 5 نصائح هامة للتعافى منه

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسرع طريقة للتعافى من الفيروس المخلوى والتى تضمنت حزمة هامة من النصائح أهمها الراحة والتغذية الصحية والتهوية الجيدة وشرب السوائل الدافئة والابتعاد عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا وفترة حضانة الفيروس من 4 إلي 6 أيام، موضحة أن فترة التعافى من الفيروس عند الإصابة به من أسبوع إلى أسبوعين، وتتمثل أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة والعطس وضيق التنفس.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى، وكل الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كل أعضاء الفريق الطبى ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية.