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وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 04:53 م
وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023
كتب محمد أسعد

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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023، والذي يُقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
 
ويقام هذا المعرض كل سنتين بمشاركة أكثر من 400 شركة من جميع أنحاء العالم.
 
ومن جانبها، أشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من تنوع وثراء في منتجاتها وأنماطها ومقوماتها السياحية والأثرية بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية على زائري الجناح، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري. 
 
 






وزارة السياحة والآثار

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معرض إيديكس 2023

إيديكس 2023

معرض ايديكس 2023

معرض ايديكس

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